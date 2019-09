Michiel Huisman, die woonachtig is in de Verenigde Staten en daar inmiddels ook een carrière heeft opgebouwd, zal weer terugkeren naar Nederland. De Games of Thrones-acteur is op 23 en 24 november te gast op de Nederlandse editie van het evenement Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs te Utrecht.

De 38-jarige Huisman, die in Nederland bekend werd door rollen in onder meer Costa! en Floris, maakte de overstap naar internationale producties met een rol in de HBO-serie Treme. Daarna volgden rollen in Nashville, Orphan Black en Game of Thrones.

Op Dutch Comic Con kunnen fans Huisman ontmoeten, hem vragen stellen tijdens de Q&A's op het podium, een handtekening van hem krijgen en met hem op de foto gaan.

Eerder werd aangekondigd dat Marie Avgeropoulos (The 100) en Evanna Lynch (Harry Potter) zijn toegevoegd aan de gastenlijst van het evenement.

Dutch Comic Con is een beurs over fantasy, sciencefiction en popcultuur. Acteurs uit verschillende films en series zijn er te gast, zoals Tom Felton uit Harry Potter en Shannen Doherty uit Charmed. Verder is er een markt met films, strips, boeken, bordspellen en merchandise en worden er presentaties gehouden over bijvoorbeeld make-up voor special effects en striptekenen.