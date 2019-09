Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown (15) produceert voor Netflix een film, genaamd A Time Lost. De film is gebaseerd op een verhaal dat de actrice en haar oudere zus Paige samen hebben geschreven, meldt The Wrap.

A Time Lost gaat over een langlopende ruzie tussen twee families die op Long Island (New York) wonen. De ruzie komt tot een hoogtepunt wanneer een van de dochters van de families te horen krijgt dat ze kanker heeft.

"We zijn Netflix heel dankbaar voor het vertrouwen in ons en dit prachtige verhaal, waar we jaren aan werkten", reageren de zusjes Brown in een verklaring. "Het gaat over vriendschap, familie en het overwinnen van obstakels als je wordt tegengewerkt."

Millie Bobby Brown was in de eerste drie seizoenen van Stranger Things te zien als Eleven. Ook speelde ze in Godzilla: King of Monsters en heeft ze een rol in Godzilla vs. Kong.