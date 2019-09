De films Niemand in de Stad en Dirty God hebben de meeste nominaties te pakken voor een Gouden Kalf, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Beide films maken onder meer kans in de categorie beste film. In dit overzicht zetten we de belangrijkste nominaties op een rijtje.

Beste Film

Niemand in de Stad

Dirty God

God Only Knows

Mijn bijzonder rare week met Tess

Take me somewhere nice

Beste Scenario

Jeroen Scholten van Aschat, Shady El-Hamus - De Libi

Laura van Dijk - Mijn bijzonder rare week met Tess

Philip D. Huff, Marnie Blok - Niemand in de Stad

Beste Regie

Sacha Polak - Dirty God

Michiel van Erp - Niemand in de Stad

Ena Sendijarević - Take me somewhere nice

Beste Acteur

Marcel Musters - God only knows

Minne Koole - Niemand in de Stad

Vincent van der Valk - Nocturne

Beste Actrice

Elsie de Brauw - God only knows

Monic Hendrickx - God only knows

Melody Klaver - Rafaël

Beste Mannelijke Bijrol

Robert de Hoog - Baantjer het begin

Fedja van Huêt - Baantjer het begin

Thomas Höppener - De Libi

Beste Vrouwelijke Bijrol

Jelka van Houten - Baantjer het begin

Lisa Smit - Baantjer het begin

Julia Akkermans - Niemand in de Stad

Beste Lange Documentaire

Devil's Pie - D'Angelo

Ik ben er even niet

Kabul, City in the wind

Living the light

Het wonder van Le Petit Prince

Beste Televisiedrama

Judas - Joram Lürsen

Mocro Maffia - Bobby Boermans, Giancarlo Sánchez

Zeven kleine criminelen - Rob Lücker

Beste Acteur Televisiedrama

Gijs Naber - Judas

Oussama Ahammoud - Mocro Maffia

Jeroen Spitzenberger - Stanley H

Beste Actrice Televisiedrama

Marit van Bohemen - Judas

Rifka Lodeizen - Judas

Leny Breederveld - De Luizenmoeder