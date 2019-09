De films Niemand in de Stad, over drie jonge vrienden die volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam, en Dirty God, waarin de Britse actrice Vicky Knight het slachtoffer speelt van een zuuraanval, maken kans op een Gouden Kalf voor beste film.

Beide films maken kans op meerdere prijzen. Zo is Dirty God ook genomineerd in de categorieën beste regie, beste montage en beste muziek. Niemand in de stad is genomineerd voor beste regie, beste acteur (Minne Koole), beste vrouwelijke bijrol (Julia Akkermans), beste montage, beste camera, beste muziek en beste sounddesign.

Ook God Only Knows, Mijn bijzonder rare week met Tess en Take Me Somewhere Nice staan op de shortlist in de categorie beste film, zo werd dinsdag bekend. God Only Knows heeft ook een grote kans op de prijs voor beste actrice: in die categorie zijn zowel Elsie de Brauw als Monic Hendricks genomineerd. Marcel Musters maakt kans op de prijs bij de mannen.

Winnaars worden op 4 oktober bekendgemaakt

Mijn bijzonder rare week met Tess maakt verder kans op de prijs voor beste scenario en Take Me Somewhere Nice is genomineerd in de categorie beste regie.

Voor beste lange documentaire zijn Devil's Pie - D'Angelo, Ik ben er even niet, Kabul, City in the wind, Living the light en Het wonder van Le Petit Prince genomineerd.

De winnaars van de Gouden Kalveren 2019 worden op 4 oktober bekendgemaakt. In maart van dit jaar werd bekend dat de Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire een vernieuwde stemprocedure krijgen.

In plaats van dat stemmers alle Nederlandse films moeten zien, wordt er eerst een voorselectie gemaakt om de nominaties mee te bepalen. De belangrijkste filmprijzen van Nederland worden sinds 2015 bepaald door vaklieden, net als bij de Oscars.