Fotograaf Robert Frank is overleden. Hij werd wereldberoemd met het fotoboek The Americans, dat in 1958 verscheen. Frank is 94 jaar geworden.

Frank overleed in de Canadese provincie Nova Scotia, meldt galeriehouder Peter MacGill.

Frank werd geboren in Zwitserland en kwam op 23-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw maakte Frank meerdere rondreizen dwars door Amerika. De foto's die hij tijdens die tochten maakte, werden gebundeld in het boek The Americans.

Later ontwikkelde Frank zich als meester van de stijl die onder de naam 'snapshot aesthetic' bekend werd. De stijl kenmerkt zich door foto's, die eigenlijk het meeste weghebben van kiekjes. Snelle momentopnames met veel diepgang en oog voor de situatie.

Naast de fotografie legde Frank zich ook toe op het maken van films. Pull My Daisy verscheen in 1959 en werd in 1960 opgevolgd door The Sin of Jesus. Na deze twee korte films waagde Frank zich in 1965 aan zijn eerste lange speelfilm Me and My Brother.