De Vlaamse acteur Thomas Cammaert heeft in Nederlandse films nog geen heterorollen gespeeld, terwijl hij dit wel graag zou doen. Dat vertelt de 35-jarige oud-Mol in een interview met VIVA (€).

"Ik word altijd gecast als homo of iemand wiens seksuele voorkeur niet wordt benoemd, niet als iemand met een vrouw of kinderen of als de love interest in een romcom", aldus Cammaert.

"Terwijl ik dat net zo goed geloofwaardig kan spelen. In de theaterwereld is het anders: daar gaan alle grenzen open en kan ik een hetero, homo, man of vrouw spelen, omdat het over fantasie gaat. Maar producenten bij films en tv-series willen geld verdienen en durven niet buiten de box te denken."

Cammaert ziet dezelfde ontwikkeling in Hollywood. Hij denkt dat veel homoseksuele acteurs hierdoor niet voor hun geaardheid uitkomen.

De acteur speelde in onder meer Soldaat van Oranje en is bekend van zijn deelname aan Wie is de Mol?.