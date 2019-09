Mayim Bialik, bekend van de serie The Big Bang Theory, gaat haar eerste film schrijven en regisseren. Dat schrijft Deadline maandag.

De film As Sick As They Made Us wordt een drama-comedy en is gebaseerd op gebeurtenissen uit het leven van de actrice.

"Het is niet makkelijk om te schrijven over mentale ziekten, en ook niet om ermee te leven", zegt Bialik. "Nadat mijn vader overleed, wilde ik meer uitzoeken over mentale problemen en de verantwoordelijkheid van familie hierbij, in het bijzonder bij vrouwen. Ook wilde ik tonen hoe een familie omgaat met de dood en vervolgens het eigen leven weer oppakt."

De film gaat over een gescheiden moeder die moeite doet om haar broer te helpen hun doodzieke vader te bezoeken. Diens dood zorgt voor spanningen in de familie, terwijl de hoofdpersoon een nieuwe liefde achterna gaat en ondertussen contact probeert te houden met haar moeder en broer.