Acteur Darren Criss heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij een rol gaat spelen in de nieuwe Netflix-dramaserie Hollywood. Criss zal ook optreden als uitvoerend producent naast Ryan Murphy, de bedenker van de serie. Dat meldt Coming Soon maandag.

Het is de vierde keer dat Criss en Murphy samenwerken. Eerder deden ze dat al bij Glee, American Horror Story: Hotel en American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Voor zijn rol als moordenaar Andrew Cunanan in American Crime Story won Criss een Golden Globe en SAG Award.

In de serie zullen verschillende verhalen worden verteld uit het Hollywood van de jaren veertig. Het is nog niet bekend welke rol Criss precies op zich neemt. Hollywood is in mei 2020 beschikbaar op Netflix.