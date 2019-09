Gwyneth Paltrow was een van de eerste vrouwen die meewerkte aan het artikel van The New York Times waarin filmproducent Harvey Weinstein wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. De actrice belde zelfs met de krant toen ze zich op het toilet verstopte voor Weinstein. Dat vertelden de schrijvers van het artikel, Megan Twohey en Jodi Kantor, bij The Today Show.

"Dit is voor veel mensen misschien verrassend, maar Gwyneth Paltrow was een van de eerste vrouwen die ons aan de telefoon te woord stond en aangaf ons te willen helpen met het onderzoek", vertelt Twohey. "Veel andere actrices waren te bang om te vertellen wat ze met hem hadden meegemaakt."

Paltrow was een van de bekendste actrices die films maakte voor Weinsteins bedrijf Miramax. Dit weerhield de actrice er echter niet van om zich uit te spreken over zijn gedrag.

Volgens Twohey en Kantor, die het boek She Said schreven over de zaak-Weinstein, moest Paltrow zich zelfs eens verstoppen op het toilet in haar eigen huis toen de filmproducent te vroeg verscheen voor een feest. Vanaf het toilet belde de actrice met de schrijvers. Volgens hen wist hij wat voor gevolgen het zou hebben als Paltrow zich zou uitspreken.

Weinstein betastte Paltrow in een hotelkamer in 1996

In het artikel van The New York Times vertelde Paltrow hoe Weinstein zich aan haar vergreep in een hotelkamer toen ze net was aangenomen voor de hoofdrol in de film Emma (1996). Weinstein zou Paltrow hebben betast en hebben gezegd dat hij haar wilde masseren.

De actrice vertelde haar toenmalige vriend Brad Pitt over het voorval en hij zou Weinstein bij een première hebben geconfronteerd. De producent belde Paltrow daarna op en schreeuwde tegen haar dat ze nooit meer over het voorval mocht praten.

Weinstein moet in januari 2020 voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting.