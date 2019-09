Gareth Neam, producent van de Britse hitserie Downton Abbey, was achteraf blij toen acteur Dan Stevens zijn contract niet wilde verlengen. "Het was het beste dat had kunnen gebeuren", zegt Neam tegen Deadline.

"Toen Dan aan het einde van het derde seizoen zei niet bij te willen tekenen, waren we daar aanvankelijk allemaal kapot van", aldus Neam.

"Maar achteraf gezien was dit het beste voor de serie. Mary (Lady Mary Crawley, gespeeld door Michelle Dockery, red.) en Matthew (Crawley, gespeeld door Stevens, red.) waren getrouwd en ik had geen idee hoe ik ze nog eens drie seizoenen in de serie had kunnen houden. Het was dus een supergoed idee dat Mary haar echtgenoot kwijt zou raken en opnieuw moest beginnen."

Volgens Neam zorgde deze wending in het verhaal voor nieuwe energie, waardoor de makers van de populaire televisieserie de daaropvolgende drie seizoenen tot een goed einde konden brengen.

'Zonder Downton Abbey geen The Crown'

Het succes van de serie werd zelfs zo groot dat er budget vrijkwam voor het maken van een bioscoopfilm, die vanaf 12 september in Nederland te zien is. De goede ontvangst van Downton Abbey inspireerde echter ook andere makers om soortgelijke producties te maken, bijvoorbeeld The Crown.

"Volgens mij bestaat er geen twijfel over dat Downton Abbey Netflix ervan overtuigde om The Crown te maken. Onze serie heeft bewezen dat dit soort verhalen niet alleen het Amerikaanse publiek, maar wereldwijd kijkers kan raken. Downton Abbey is verantwoordelijk voor het doorbreken van dit soort grenzen."