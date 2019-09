Barry Atsma is veel tijd kwijt aan het bemachtigen van acteerklussen in het buitenland, maar in negentig van de honderd gevallen hoort hij niets meer, zegt de acteur in gesprek met de Volkskrant.

Wordt Atsma wel uitgenodigd, dan grijpt hij in de helft van de gevallen naast de rol. Atsma voerde elf gesprekken om voet aan de grond te krijgen in Duitsland en neemt veel auditiefilmpjes op. "Ik heb wel perioden gehad dat ik een aantal auditiefilmpjes per week opnam", vertelt de 46-jarige acteur.

Gewoon een tekst inspreken is hierbij volgens Atsma niet voldoende. "Je moet ook een beetje creatief zijn, met het decor bijvoorbeeld. Een scène in de jungle neem ik in de tuin op en bij een scène in het ziekenhuis zet ik mijn bed in de badkamer. Het blijft improviseren, maar dat maakt het ook leuk."

Atsma speelde in 2018 in de film Bankier van het Verzet. Hij won in datzelfde jaar de Deutscher Schauspielpreis voor zijn rol in de Duitse tv-serie Bad Banks.