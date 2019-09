De hoofdprijs van het filmfestival van Venetië, de Gouden Leeuw, is dit jaar toegekend aan de Amerikaanse film Joker van regisseur Todd Philips. De film An Officer and a Spy van de omstreden regisseur Roman Polanski heeft de prijs gewonnen voor beste film.

Philips regisseerde eerder al The Hangover. Zijn nieuwe film gaat over de jonge jaren van The Joker en laat de totstandkoming van zijn kwaadaardige karakter zien. De hoofdrol wordt gespeeld door Joaquin Phoenix en het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig.

De prijs voor beste acteur ging naar de Italiaan Luca Marinelli voor zijn hoofdrol in Martin Eden, een verfilming van de gelijknamige roman van Jack London. De Franse actrice Arina Ascaride won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Gloria Mundi.

De Zweed Roy Andersson heeft de prijs gewonnen voor beste regisseur voor zijn zevende film About Endlessness.

Film van omstreden regisseur Polanski toch in de prijzen

An Officer and a Spy van Roman Polanski heeft verrassend de Zilveren Leeuw gewonnen voor beste film. De omstreden regisseur wordt ervan verdacht in 1972 een Duitse actrice te hebben verkracht en in 1975 een tienjarig meisje te hebben misbruikt.

De jury verdedigde zaterdagavond tijdens de prijsuitreiking hun besluit en zei dat de prijs is toegekend aan de film en niet aan de regisseur.

Polanski vluchtte vanuit de Verenigde Staten terug naar Europa en woont in Frankrijk. Hij heeft een dubbel paspoort (Frans en Pools). De regisseur was zelf niet aanwezig in Venetië, omdat hij in Venetië het risico zou lopen om opgepakt te worden. Zijn vrouw, die zelf een rol speelt in de film, heeft de prijs in ontvangst genomen.

Vanwege de beschuldigingen aan het adres van Polanski was er deze week veel te doen om zijn film. Zo had juryvoorzitter Lucrezia Martel laten weten dat ze het niet zag zitten de regisseur te eren voor zijn werk. De film werd desondanks goed ontvangen bij de première op het festival.