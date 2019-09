Gillian Anderson is gecast voor de rol van de Britse premier Margaret Thatcher in het vierde seizoen van The Crown, meldt het Twitter-account van de Netflix-serie zaterdag.

"Ik vind het fantastisch om me bij de cast en crew van The Crown te mogen voegen en de kans te krijgen om zo'n gecompliceerd en controversieel persoon te mogen neerzetten", laat Anderson weten.

"Thatcher was ongetwijfeld geweldig, maar ik geniet er op dit moment vooral van te onderzoeken wat er bij haar onder de oppervlakte speelde en, durf ik te zeggen, verliefd te worden op dit icoon die, of ze nu geliefd of veracht werd, een tijdperk heeft gedefinieerd."

Anderson is vooral bekend van haar rol als FBI agent Dana Scully in de serie The X-Files. Ook was ze te zien in de series The Fall, Sex Education, Hannibal en American Gods.

Het derde seizoen van de dramaserie The Crown is vanaf 17 november op Netflix te zien. In het nieuwe seizoen pikt de serie rondom de geschiedenis van het Britse koningshuis de draad weer op in 1964, het jaar waarin The Beatles beroemd worden en twee jaar voordat Engeland wereldkampioen voetbal wordt.

De derde reeks zal het koningshuis tot het jaar 1977 belichten. Het is nog niet bekend wanneer het vierde seizoen te zien zal zijn.