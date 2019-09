Netflix ververst bijna dagelijks zijn aanbod. Met deze week onder meer een nieuw seizoen van de spannende Spaanse serie Élite, de sciencefictionactiefilm Incepton en de ultieme filmklassieker Dirty Dancing.

Series

Élite, seizoen 2

Aan het einde van het eerste seizoen van Élite leek het duidelijk wie de rebelse Marina vermoord had op de eliteschool Las Encinas. In het tweede seizoen ontdekken we of de politie het bij het juiste eind heeft en ontstaan er nieuwe vriendschappen en conflicten op de privéschool. De spannende serie, waarvan de cast grotendeels overlapt met de megahit La casa de papel, is ook al verzekerd van een derde seizoen.

The Spy

Sacha Baron Cohen staat bekend om zijn komische rollen als Ali G, Borat en de excentrieke barbier Pirelli in Sweeney Todd. In The Spy zien we hem voor het eerst in een serieuze rol: die van de Israëlische meesterspion Eli Cohen. Cohen probeert het vijandige regime van Syrië dwars te zitten en weet door te dringen tot de nationale legertop. Door zijn lange verblijf in het buitenland vervaagt de grens tussen zijn echte leven en het spionnenbestaan. De miniserie, die is gebaseerd op waargebeurde feiten, staat nu op Netflix.

Films

Inception

Regisseur Christopher Nolan creëert een merkwaardig, M.C. Escher-achtig universum in Inception. Het team van Cobb (Leonardo DiCaprio), bestaande uit onder anderen Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt en Ellen Page, probeert een idee in het hoofd van de rijke industrieel (Cillian Murphy) te planten. Om dat te doen, ontvoeren ze hem en breken ze in in zijn droomwereld. Niets is wat het lijkt in deze spannende sciencefictionactiefilm, waarin de personages dromen in dromen ín dromen beleven.

Dirty Dancing

Gebroken harten en flashy dansmoves; Dirty Dancing was dé sensatie van 1987. Jennifer Grey en Patrick Swayze stelen de show als de rijke Baby en de professionele danser Johnny Castle, die van eenvoudige komaf is. Tijdens een zwoele zomervakantie valt Baby als een blok voor Johnny, maar haar snobistische ouders willen er niets van weten. Uiteindelijk blijkt de bescheiden Johnny een stuk fatsoenlijker én serieuzer dan zijn rijke leeftijdsgenoten.

Mad Max

In 1979 maakte de wereld kennis met 'Mad' Max Rockatansky, de doorbraakrol van Mel Gibson. Door een wereldwijde energiecrisis is Australië grotendeels veranderd in een wetteloze woestenij. De politie probeert met de magere middelen die ze heeft enige orde te handhaven, maar buiten de steden geldt het recht van de meest meedogenloze schurken.

De toekomst van Max leek even onzeker omdat regisseur George Miller overhoop lag met Warner Bros. over de royalty's van het vervolg Mad Max: Fury Road, maar nu deze problemen opgelost zijn, verwachten we snel meer van 'Mad' Max terug te zien.

Geostorm

Critici waren niet te spreken over dit Gerard Butler-vehikel, maar Geostorm was toch een redelijk succes in de bioscoop. Wetenschapper Jake Lawson (Butler) werkt aan een satelliet die het weer kan beïnvloeden om natuurrampen te voorkomen. Als hij van het project wordt afgehaald, vinden er ineens bizarre, spectaculaire catastrofes plaats en lijkt de satelliet een eigen leven te zijn gaan leiden.

Final Destination 5

In de Final Destination-films ontsnappen jongeren op miraculeuze wijze aan de dood, maar die heeft geen zin om de geluksvogels te laten lopen. De dood claimt hun levens alsnog door hen de onwaarschijnlijkste ongevallen te laten overkomen. In het vijfde deel van de populaire reeks kunnen de doelwitten hun leven redden door de dood een ander slachtoffer aan te bieden. Na een pauze van bijna tien jaar wordt de serie binnenkort waarschijnlijk gereboot door de mensen achter Saw.

Jeepers Creepers 3

De gevaarlijke 'Creeper' is terug in deze sequel op Jeepers Creepers (2001) en prequel van Jeepers Creepers 2 (2003). Het monster, dat ledematen van zijn slachtoffers afhakt en aan zijn eigen lichaam plakt, terroriseert een klein dorp. De inwoners werken samen om het monster te stoppen. Omdat Jeepers Creepers 3 grotendeels in het daglicht speelt, valt goed op dat we hier te maken hebben met een lowbudgetfilm. Hoewel de film geen groot succes was, wordt er al wel gewerkt aan een vierde deel, met name omdat de eerste twee delen erg winstgevend waren.

Stripes

John Winger (Bill Murray) is een loser pur sang en besluit dat hij zijn leven kan verbeteren door het leger in te gaan. Hij neemt zijn vriend Russell (Harold Ramis) mee en vertrekt op trainingskamp. Het leger moet niets hebben van de brutale stoethaspel, maar als een experimenteel wapen gestolen wordt, zijn John en Russell de enige soldaten die het terug kunnen vinden. Heerlijke screwballcomedy door de combinatie tussen deugniet Murray en de bloedserieuze Ramis, die zijn vervelende kameraad op het rechte pad probeert te houden.

White Boy Rick

Ricky Wershe (Richie Merritt) wordt op veertienjarige leeftijd ingelijfd als FBI-informant, omdat zijn vader als wapenhandelaar (Matthew McCounaghey) soms contact heeft met gevaarlijke criminelen. 'White Boy Rick' wordt al snel een bekend (en gevreesd) figuur in de onderwereld van Detroit. Nadat de FBI klaar is met Ricky, heeft hij geen andere keuze dan doorgaan met zijn drugshandel totdat hij zélf doelwit wordt.

