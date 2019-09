Sylvia Hoeks heeft een rol bemachtigd in de op feiten gebaseerde oorlogsfilm Plan A, over het geheime plan om het drinkwater van Duitse steden te vergiftigen, meldt Deadline.

De 36-jarige Nederlandse actrice zal een holocaust-overlevende spelen. De film speelt zich af in 1945 en volgt een groep Joodse overlevenden van de Holocaust die in het grootste geheim de ultieme wraak op de nazi's voorbereiden: het vergiftigen van het waterleidingsysteem in Duitsland. De operatie heeft de naam Plan A.

Hoeks werd in Nederland bekend met haar rol in de televisieserie Overspel. Het voormalig fotomodel verwierf internationale faam met haar rol in Blade Runner 2049.

Naast Hoeks is ook August Diehl te zien in Plan A. De 43-jarige Duitse acteur is bekend bij het grote publiek dankzij zijn rol als Gestapo-majoor Dieter Hellstrom in Inglourious Basterds van regisseur Quentin Tarantino.

Over het verhaal waarop Plan A zich baseert, verscheen in 2018 de documentaire Holocaust: The Revenge Plot.