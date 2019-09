Patty Jenkins, vooral bekend door haar regie van superheldenfilm Wonder Woman, heeft een contract bij Netflix getekend, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Het gaat om een deal van drie jaar waar ze naar verluidt 10 miljoen dollar (zo'n 9 miljoen euro) voor krijgt. Jenkins gaat exclusief voor Netflix nieuwe series ontwikkelen en produceren. Ze laat weten binnenkort aan het werk te gaan. Het is nog niet bekend welke projecten ze onder haar hoede gaat nemen.

Het is niet de eerste keer dat Jenkins aan een televisieproductie werkt. Zo regisseerde ze eerder afleveringen van The Killing en onlangs de serie I Am The Night, die ze samen met haar echtgenoot Sam Sheridan maakte.

Jenkins werd in 2003 bekend met haar regiedebuut Monster, waarvoor hoofdrolspeelster Charlize Theron een Oscar won. In 2017 scoorde ze een groot kassucces met Wonder Woman, de eerste superheldenfilm die door een vrouw was geregisseerd.

Wereldwijd bracht de film ruim 800 miljoen dollar op (716 miljoen euro). Het vervolg, Wonder Woman 1984, moet in 2020 verschijnen.