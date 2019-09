Justin Timberlake heeft getekend om de hoofdrol te gaan spelen in Palmer, een dramafilm geregisseerd door Fisher Stevens. Dit najaar starten de opnames, meldt Variety vrijdag.

Palmer gaat over een voormalig American football-fenomeen dat, na een verblijf in de gevangenis, terugkeert naar zijn geboortestad om zijn leven weer op de rails te krijgen.

Daar komt hij niet alleen voor slepende conflicten uit zijn verleden te staan, maar voor veel meer verrassende uitdagingen. Zo krijgt hij de zorg over een bijzondere jongen op zich die door zijn moeder in de steek gelaten is.

Timberlake acteerde eerder al in films als The Social Network, Wonder Wheel, Inside Llewyn Davis en Trouble with the Curve. Ook kreeg hij een Oscar-nominatie voor zijn nummer Can't Stop the Feeling!, dat in de animatiefilm Trolls te horen was.