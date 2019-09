DIT BERICHT BEVAT SPOILERS VAN IT: CHAPTER TWO - Stephen King kon het niet waarderen dat regisseur Andrés Muschietti hem een Neil Young-shirt liet dragen in de film It: Chapter Two, laat Muschietti aan NU.nl weten.

De Amerikaanse auteur heeft een kleine gastrol in de horrorfilm die is gebaseerd op zijn gelijknamige boek. De film is vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien.

Het personage dat King speelt, draagt een shirt van Neil Youngs album Harvest. King bracht It in 1986 uit en schreef meerdere motto's in zijn bestseller, waaronder "Out of the blue and into the black". Een zin uit Neil Youngs lied My, My, Hey, Hey.

Volgens Muschietti was het verkrijgen van de juridische toestemming om het T-shirt in de film te tonen, de zogeheten clearance, een fluitje van een cent. Maar de reactie van King toen hij met het shirt geconfronteerd werd, verbaasde Muschietti.

"Ik kwam op de set met het T-shirt in mijn handen. Toen ik het aan King liet zien, leek het bijna alsof het hem irriteerde. Ik vroeg waarom hij zo reageerde en hij zei tegen me: 'Ik vind Neil Young eigenlijk helemaal niks.' Toen ik vervolgens zei: 'Maar je hebt toch een stukje van een liedtekst als motto gebruikt', reageerde King met: 'Ik was waarschijnlijk high.'"

De 71-jarige King leed tijdens zijn carrière, vooral in de jaren tachtig, aan meerdere verslavingen. Hij gebruikte onder meer cocaïne en alcohol in overvloed. Maar in een recent interview legde de schrijver uit dat hij dit vooral tijdens de avonduren deed en zich met name 's ochtends direct na het opstaan op het schrijven concentreerde.

'Ik wilde echt diep gaan'

In het ruim elfhonderd pagina's tellende boek komen meerdere seksuele scènes voorbij. Onder meer een groepsseksfantasie met alle hoofdpersonages. Daarnaast gebruiken meerdere personages racistische taal. In de film is hier niets van terug te zien, wel wordt expliciet getoond hoe een moordlustige clown de arm van een peuter afscheurt.

"De film is een adaptatie van het boek. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan het oorspronkelijke verhaal", zegt regisseur Muschietti.

"Ik wilde echt diep gaan en de duisternis, het misbruik, de homofobie en het geweld uit het boek in de film laten zien. Maar het echte verhaal in It speelt zich eigenlijk naast de paranormale gebeurtenissen rondom de clown Pennywise af. Het boek laat in essentie zien hoe slecht mensen kunnen zijn en in hoeverre dit deel uitmaakt van de menselijke natuur."