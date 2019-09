Will Poulter, momenteel te zien in de horrorfilm Midsommar, krijgt een van de hoofdrollen in de Amazon-serie die wordt gemaakt van het bekende fantasyverhaal Lord of the Rings.

De 26-jarige Poulter, die ook meespeelde in We're the Millers en The Revenant, vult de cast aan die eerst alleen bestond uit actrice Markella Kavenagh. Andere namen zijn nog niet bekendgemaakt. Welke rol de Brit gaat vertolken, is nog niet bekend.

Volgens Amazon zullen voor de serie nieuwe verhaallijnen ontwikkeld worden, die plaats zullen vinden voorafgaand aan de gebeurtenissen in The Fellowship of the Ring, de eerste Lord of the Rings-film. Juan Antonio Bayona, die ook Jurassic World: Fallen Kingdom regisseerde, zal de regie van de eerste twee afleveringen op zich nemen.

Het is de bedoeling dat de opnames in 2020 van start gaan. Het productiebudget van de serie, die op streamingdienst Amazon Prime te zien zal zijn, wordt geschat op 1 miljard dollar.