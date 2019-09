Matthew McConaughey, Benedict Cumberbatch, Chrissy Teigen en Keanu Reeves zijn te zien in Between Two Ferns: The Movie. Eerder werd al bekendgemaakt dat Zach Galifianakis wederom te zien is als de ongepaste host van een lowbudgettalkshow.

Ook bekendheden als Peter Dinklage, Will Ferrell, David Letterman en Jon Hamm maken hun opwachting in de Netflix-film, die vanaf 20 september op de streamingdienst te zien is.

De film is een vervolg op het gelijknamige programma, waarvan de eerste aflevering in 2008 te zien was. Hierin ondervroeg Galifianakis beroemdheden als Justin Bieber, Jon Hamm, Brad Pitt en Barack Obama.

Tussen 2008 en 2014 verschenen zo nu en dan afleveringen van Between Two Ferns with Zach Galifianakis op de website Funny or Die. In 2016 kwam de talkshow terug met een aflevering waarin Hilary Clinton te zien was, die toen een gooi deed naar het presidentschap.

De aflevering werd in 24 uur tijd meer dan dertig miljoen keer bekeken. Vorig jaar was er nog een aflevering te zien met Jerry Seinfeld en Cardi B.