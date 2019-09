Robert Pattinson is niet onder de indruk van de kritiek die hij krijgt naar aanleiding van zijn rol als Batman in de nog te verschijnen film The Batman.

Nadat duidelijk was geworden dat de rol naar Pattinson ging - Nicholas Hoult was ook in de race - verscheen online onder meer een petitie waarin filmstudio Warner Bros. werd gevraagd er nog eens over na te denken.

"Eerlijk gezegd waren de reacties minder venijnig dan ik had verwacht", vertelt Pattinson aan Variety. "Bovendien is het veel fijner om zo'n project in te gaan als underdog. Op die manier heeft niemand verwachtingen van je."

Voor de kogel door de kerk was, beleefde de 33-jarige acteur wel angstige momenten. Media schreven dat hij Batman zou worden terwijl hij nog niet eens auditie had gedaan. "Ik was laaiend en iedereen in mijn team was zo van streek. Ik was bang dat de berichten ervoor zouden zorgen dat ik de rol niet meer zou krijgen."

The Batman verschijnt in juni 2021 en richt zich op een verhaallijn met een jongere Bruce Wayne, de persoon achter Batman. Pattinson brak door met zijn rol als vampier in de filmreeks Twilight.