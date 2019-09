Zangeres Demi Lovato maakt haar opwachting in het laatste seizoen van de reboot van Will & Grace. De Amerikaanse artiest speelt volgens The Hollywood Reporter een "pittige en behoedzame vrouw".

De Amerikaanse entertainmentwebsite weet bovendien te melden dat Lovato's verhaallijn samenloopt met die van het personage Will, gespeeld door Eric McCormack.

Hoewel de serie pas in 2020 verschijnt, heeft The Hollywood Reporter enkele details over de laatste en tevens elfde reeks weten te achterhalen. Zo speelt Patton Oswalt het personage Danley Walker, de broer van Karens (Megan Mullally) voormalige echtgenoot.

Het is niet duidelijk of David Schwimmer, die in het voorgaande seizoen steeds vaker te zien was als partner van Grace (Debra Messing), in een van de achttien nieuwe afleveringen meespeelt. Wat wel waarschijnlijk is, is dat Will in het huwelijk zal treden met zijn vriend Noah (Matt Bomer). Will accepteerde in het tweede seizoen immers een huwelijksaanzoek van zijn vriend.

In de reboot van Will & Grace werd het verhaal over de heteroseksuele Grace en de homoseksuele Will opnieuw verteld en worden veel onderdelen uit de vorige seizoenen weggelaten.

Wanneer het laatste seizoen in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.