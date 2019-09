De nieuwe Netflix-serie Into the Night zal volgend jaar wereldwijd uitkomen. De zesdelige reeks is geregisseerd door de Belgen Inti Calfat en Dirk Verheye.

Helemaal Belgisch is de serie overigens niet: de serie is bedacht en wordt geschreven door de Amerikaanse scenarist Jason George, die meewerkte aan onder meer series als Narcos en Scandal. De cast komt uit onder meer België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Turkije.

Het verhaal van de serie speelt zich af ten tijde van een grote ramp. De hoofdpersonages zitten met elkaar in een vliegtuig, op een vlucht vanuit Brussel.

"In deze highconceptthriller stelt Into the Night een steeds vaker terugkerende vraag: kunnen mensen zich nog verenigen voor het algemene belang, of zal eigenbelang ons verscheuren?", zegt George in een persbericht.

"Ik werd aangetrokken door het concept van een commerciële vlucht die een groep vreemden met verschillende achtergronden en overtuigingen tijdelijk samenbrengt in een soort van geïmproviseerde gemeenschap. Soms leidt dit tot hechte vriendschappen, soms tot ruzies over de armleuningen heen."