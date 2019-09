Lize Korpershoek onderzoekt in de 3LAB-documentaire Mijn seks is stuk waarom ze in relaties nog maar weinig zin in seks heeft als de eerste verliefdheid over is.

"Door in gesprek te gaan met andere vrouwen kwam ik erachter dat ik niet de enige ben met weinig zin in seks", aldus Korpershoek, die video's maakt, presenteert en regelmatig in haar werk zichzelf als uitgangspunt neemt.

"In plaats van me nog langer bij dit gegeven neer te leggen, ben ik een onderzoek gestart. In deze persoonlijke documentaire stel ik mij zo open, eerlijk en kwetsbaar mogelijk op."

De 34-jarige Korpershoek, die een relatie heeft met Tim Hofman, hoopt anderen te kunnen helpen met de documentaire. "Het zou geweldig zijn als vrouwen zich met deze documentaire gehoord en gesteund voelen en wellicht hun eigen zoektocht in gang zetten."

Mijn seks is stuk is vanaf 4 december te bekijken op het YouTube-kanaal van NPO3 en online via 3LAB.