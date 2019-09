Josylvio heeft als eerste acteerklus een hoofdrol in de film Suriname. De rapper zal de slechterik Virgil spelen.

De 27-jarige rapper was meteen enthousiast over zijn filmdebuut. "Ik heb altijd de wens gehad om te acteren in een speelfilm. Na eerdere aanbiedingen, die ik tot nu toe heb afgeslagen, gaven dit script en het team de doorslag voor mijn filmdebuut."

Recent werd bekend dat medecastlid in Suriname Fajah Lourens de rol van Imanuelle Grives overneemt. Grives zit sinds juli vast voor mogelijke betrokkenheid bij drugshandel.

Josylvio is de artiestennaam van Joost Dowib, een Nederlandse rapper met meerdere successen op zijn naam. Zo scoorde hij meerdere nummer 1-hits met onder andere Ride or Die, Catch Up en Hella Cash. Ook was hij de meest gestreamde artiest in 2018 en de meest bekeken artiest op YouTube. In 2018 was Hella Cash het bestverkochte album van het jaar.

Suriname is vanaf februari 2020 te zien.