Martin Scorsese verraste Adam Driver zaterdagavond met een toespraak als eerbetoon aan de acteur, schrijft Variety zondag. Dit deed de regisseur bij het Telluride Film Festival voor de vertoning van de film Marriage Story, waarin Driver een hoofdrol heeft.

Scorsese mocht een van de zilveren medailles van het festival uitreiken. "U ziet hier een geweldige acteur met geweldige podiumkunsten in zowel HBO-series als films zoals BlacKkKlansman of Paterson", zei Scorsese. "Zelfs in de film die wij maakten", grapte de regisseur.



Scorsese was Drivers' regisseur in Silence. De filmregisseur complimenteerde Driver voor zijn toewijding aan de rol die hij speelde in de film. De acteur verloor namelijk 23 kilo voor de filmrol. Driver zelf hield vol dat hij niets wist van het eerbetoon.