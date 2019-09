Netflix ververst bijna dagelijks zijn aanbod. Met deze week onder meer de oogstrelende fantasyserie The Dark Crystal: Age of Resistance, een spannende Vlaamse misdaadserie en een swingende hiphopdocumentaire.

Series

The Dark Crystal: Age of Resistance: Seizoen 1

In Age of Resistance komen drie Gelflings in opstand tegen de gemene Skeksis. Alleen wanneer ze in hun missie slagen, kan hun volk in vrijheid leven. Gebaseerd op Jim Hensons geliefde fantasyklassieker uit 1982.

13 Geboden

De Belgische stad Aalst is in de greep van een mysterieuze moordenaar die zichzelf Mozes noemt. Aan rechercheurs Vicky Degraeve en Peter Devriendt de taak om deze psychopaat te stoppen.

Bekijk ook ons overzicht van de tien beste misdaadseries op Netflix

Chesapeake Shores: Seizoen 4

De gescheiden Abby O'Brien Winters keert in deze dramaserie terug naar het stadje uit de titel om haar zus te helpen. Daar loopt ze echter ook een oude vlam tegen het lijf, en al snel blijkt dat het vuur nog niet gedoofd is.

Million Pound Menu: Seizoen 2

In deze realitywedstrijd strijden de kandidaten om een investering in hun droomrestaurant. Maar om het bedrag los te krijgen, zullen ze eerst de geldschieters moeten overtuigen van hun ideeën. Een kruising tussen MasterChef en Shark Tank dus.

Workin' Moms: Seizoen 3

In het derde seizoen van Workin' Moms probeert Kate de draad weer op te pakken nadat ze een duister geheim over haar geliefde heeft ontdekt. Ondertussen probeert zij ook nog een balans te vinden tussen haar carrière en het moederschap.

Vis a vis: Seizoen 3

In deze Spaanse variant op Orange Is the New Black belandt de naïeve Macarena achter tralies voor fraude. Daar moet ze zich staande zien te houden tussen meedogenloze criminelen. Tot overmaat van ramp is haar familie buiten de celdeuren ook niet veilig.

The A-List: Seizoen 1

De populaire Mia verheugt zich op haar jaarlijkse tripje naar een zomerkamp, maar de vakantie verandert in een nachtmerrie wanneer nieuwkomer Amber arriveert. Haar komst zet een reeks bizarre gebeurtenissen in gang en Mia zal alles op alles moeten zetten om de vakantie te overleven.

Films

Final Score

Wanneer terroristen een drukbezochte voetbalwedstrijd op de korrel nemen, staan in één klap 35.000 mensenlevens op het spel. Aan ex-soldaat Michael Knox (gespeeld door Dave Bautista) de taak om een aanslag te voorkomen. Maar als de terroristen ook nog eens Michaels nichtje ontvoeren, wordt de missie persoonlijk.

Krampus

In deze horrorcomedy krijgt het kerstfeest van de familie Engel een grimmige wending wanneer het gezin wordt belaagd door het wezen uit de titel. Dit demonische hulpje van de Kerstman neemt zijn taak om stoute kinderen te straffen namelijk wel erg serieus.

Bekijk ook onze lijst van de beste horrorfilms op Netflix

Falling Inn Love

In deze romantische comedy wint een ambitieuze carrièrevrouw uit San Francisco een herberg in Nieuw-Zeeland. Eenmaal op locatie blijkt het stulpje echter een regelrechte bouwval. Gelukkig krijgt ze bij de renovatie hulp van een charmante aannemer.

Jem and the Holograms

Nadat een optreden van haar op YouTube belandt, verandert de verlegen tiener Jerrica in een ware popsensatie. Ze komt er echter al snel achter dat ze een hoge prijs moet betalen voor haar roem. Gebaseerd op de 80's cartoonklassieker Jem.

Comedy

Dave Chappelle: Sticks & Stones

Dave Chappelle neemt in zijn nieuwste Netflix-special opnieuw geen blad voor de mond. Zo bespreekt hij onder meer de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Michael Jackson en R. Kelly.

Bekijk hier onze favoriete Netflix-comedyspecials van vorig jaar

Documentaire

Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Travis Scott is een van de populairste rappers van het moment. Deze documentaire toont hoe hij zich vanuit de achterbuurten van Houston heeft opgewerkt tot een van de aantrekkelijkste stadionacts van de VS.

Deze films en series verschijnen in september op Netflix