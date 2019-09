The Matrix is opnieuw een hit in de Nederlandse bioscopen. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de sciencefictionklassieker, over een hacker die erachter komt dat de mensheid wordt uitgebuit door machines, draait het eerste deel uit 1999 vanaf donderdag weer in de bioscopen.

De film heeft binnen twee dagen de vierde plek in de Nederlandse bioscooplijst bereikt, blijkt zaterdag uit de cijfers van de filmsector. The Matrix doet het daarmee in de bioscopen nu beter dan nieuwe titels als Hobbs & Shaw, Angry Bids 2 en Huisdierengeheimen 2. De film geldt inmiddels als een van de grote klassiekers uit de jaren negentig.

Niet alleen het revolutionaire verhaal viel op, maar ook de iconische effecten zoals bullit time, een techniek waarmee de camera in slow motion om twee vechtende personages en rondvliegende kogels heen draaide. Onlangs werd bekend dat er een vierde Matrix-film gemaakt wordt, wederom met Keanu Reeves in de hoofdrol.

De best bezochte bioscoopfilm is momenteel nog steeds The Lion King. De digitaal getekende remake van de klassieker uit 1995 trok in nog geen twee maanden tijd meer dan 2,6 miljoen bezoekers naar de Nederlandse theaters. Daarmee doet de film het beter dan het origineel. Op de tweede plek staat de nieuwe Tarantino-film, Once Upon a Time In... Hollywood.