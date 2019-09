Op verzoek van Carice van Houten en Halina Reijn zijn enkele scènes voor Red Light herschreven. De actrices hebben verzocht dat alle seksscènes in de serie die door hun productiebedrijf gemaakt wordt en waarin zij de hoofdrollen spelen een minder expliciet karakter krijgen.

"Ik wilde die momenten vanuit het vrouwelijk perspectief verbeelden", vertelt Reijn in gesprek met het AD. "Het heeft allemaal te maken met de mannelijke blik waar we allemaal gewend aan zijn geraakt."

Dat geldt ook voor haarzelf, zegt Reijn. "Een blote vrouwenborst schokt mij niet, maar als ik opeens een penis zie in een serie als Euphoria, schrik ik toch. Zo geconditioneerd ben ook ik. Ik wil die mannelijke blik in onze producties ter sprake stellen."

Onlangs ging Instinct, het regiedebuut van Reijn waarin Van Houten de hoofdrol vertolkt, in première op het filmfestival in Locarno. Ook hierin komen geen expliciete scènes voor. "Carice is bij wijze van spreken van top tot teen bedekt. Het is niet een uiting van de nieuwe preutsheid, maar een poging de ingesleten manier van kijken onderuit te halen."

De opnames van Red Light, over drie vrouwen die zichzelf verliezen en elkaar vinden in de wereld van prostitutie en mensenhandel, startten begin deze maand. De serie, met Van Houten en Reijn als creatieve producenten, is in 2020 op NPO1 te zien.