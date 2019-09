Actrice Valerie Harper is vrijdag op tachtigjarige leeftijd overleden. De familie van de Rhoda-actrice bevestigt haar overlijden zaterdag in gesprek met Amerikaanse media.

Harper is vooral bekend van haar rol als Rhoda Morgenstern in The Mary Tyler Moore Show, die tussen 1970 en 1977 op de Amerikaanse televisie te zien was. Van 1974 tot 1978 vertolkte Harper hetzelfde personage in de succesvolle spin-off Rhoda.

Ze won in haar loopbaan vier Emmy's en een Golden Globe voor de rol.

Bij Harper werd in 2013 ongeneeslijke hersenkanker geconstateerd. Destijds werd haar verteld dat ze nog maar een paar maanden te leven had.