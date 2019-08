Vince Vaughn gaat één van de hoofdrollen spelen in een nieuwe, nog naamloze, horrorcomedy. De acteur zal te zien zijn als seriemoordenaar die terecht komt in het lichaam van een middelbare scholiere, meldt Vulture.

Vaughns tegenspeelster wordt Kathryn Newton, bekend van haar hoofdrol in de Netflix-dramaserie The Society. De productie is in handen van productiehuis Blumhouse, dat dit jaar een Oscarnominatie ontving voor BlacKkKlansman. Er is nog geen releasedatum bekend.

Het plot van de film betekent dat Vaughn het merendeel van zijn scenes in de huid zal kruipen van een tienermeisje. Newton zal juist zich veelal profileren als sinistere moordenaar.

Waar Vaughn bekendheid verwierf met comedy's zoals Dodgeball en Wedding Crashers speelde hij de laatste jaren vooral dramatische rollen. Zo was de acteur in 2015 nog te zien in het tweede seizoen van True Detective.