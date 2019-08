Roman Polanski was volgens The Hollywood Reporter niet aanwezig bij de première van zijn film An Officer and a Spy, die vrijdag werd vertoond op het filmfestival in Venetië.

De regisseur wordt ervan verdacht in 1972 een Duitse actrice te hebben verkracht en in 1975 een tienjarig meisje te hebben misbruikt.

Polanski vluchtte vanuit de Verenigde Staten terug naar Europa, waar hij vanwege zijn dubbele paspoort (Frans en Pools) in Frankrijk kan leven, zonder bang te hoeven zijn dat hij wordt opgepakt en uitgeleverd. Hij zou in Venetië dus het risico lopen om te worden opgepakt.

Wegens de beschuldigingen aan het adres van Polanski was er veel om te doen dat An Officer and a Spy op het filmfestival in première ging. Ook Lucrezia Martel, de juryvoorzitter, heeft laten weten dat ze het niet zag zitten de regisseur te eren wegens zijn werk.

De pers reageerde desondanks positief op de eerste vertoning van de film die gebaseerd is op het gelijknamige boek uit 2013. Na afloop gaven de journalisten een luid applaus.