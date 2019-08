Het eerste seizoen van de NPO-serie Keizersvrouwen zal zijn première beleven op het Nationaal Film Festival (NFF). In de thrillerserie speelt onder anderen Imanuelle Grives mee, die momenteel vastzit in de Belgische cel omdat zij drugs verhandeld zou hebben.

Keizersvrouwen zal op 2 oktober in première gaan in de Stadsschouwburg in Utrecht. Het eerste seizoen bestaat uit tien afleveringen en naast Grives spelen ook onder anderen Karina Smulders, Thijs Römer, Mike Libanon en Roeland Fernhout mee.

De serie draait om het personage Xandra, dat haar oude vriendin Pamela helpt wanneer zij een evenement moet organiseren voor haar escortbureau. Ze belandt in een wereld vol seks, drugs en geweld, een wereld die ze eerder ontvluchtte.

De regie is in handen van Ben Sombogaart (Abeltje, Kruistocht in spijkerbroek).

Onlangs werd bekend dat Grives vanwege haar huidige omstandigheden tijdelijk uit de serie Spangas geschreven wordt. Volgens KRO-NCRV krijgt "haar rol even een nieuwe verhaallijn".

Haar rol in Keizersvrouwen blijft hetzelfde, laat een woordvoerder van AVRO-TROS aan NU.nl weten. "Er is niks aan veranderd. De serie was namelijk al ver voor haar arrestatie opgenomen en gemonteerd."