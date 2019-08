Orlando Bloom zegt zich als acteur het veiligst te voelen als een filmset tot in de kleinste details is aangekleed. Dat vertelt hij in een interview met NU.nl, naar aanleiding van de fantasyserie Carnival Row.

In de nieuwe reeks is Bloom te zien als politierechercheur in nederzetting The Burgue, een middeleeuws ogende stad waar mythische wezens worden behandeld als tweederangsburgers. Wanneer verschillende feeën - werkzaam als prostituees - worden vermoord, begint de detective een jacht op de dader.

Carnival Row werd opgenomen op grote sets in Praag, waar straten en interieurs van grote landhuizen werden nagebouwd. Met veel aandacht voor detail, vertelt Bloom. "Het was heel gek. Op de set in een huis kon je een doosje openmaken en dan bleken er chocolaatjes in te zitten. Ik heb er stiekem een paar genomen en ze smaakten nog lekker ook. Het punt dat ik daarmee wil maken, is dat je je als acteur veilig voelt op zo'n set."

De 42-jarige acteur werd bekend door de Lord of the Rings- en Pirates-filmreeksen, en leerde zo hoe een goed setontwerp kan bijdragen aan meer vrijheid en spontaniteit in acteerwerk. "Je kunt echt als je personage rondsnuffelen en dingen opentrekken", vertelt Bloom. "Zulke dingen kunnen alleen op het moment zelf ontstaan omdat ieder detail er ook echt is. Met zo'n podium voel je je veilig, en bovendien opgewonden om aan het werk te mogen gaan."

Het eerste seizoen van Carnival Row bestaat uit acht afleveringen en is vanaf vrijdag op Amazon Prime te zien. Inmiddels is er ook een tweede seizoen aangekondigd.