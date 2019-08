Mark Boal, die een Oscar won voor zijn scenario voor de oorlogsthriller The Hurt Locker, gaat een serie over 9/11 maken. De reeks wordt geproduceerd door het Amerikaanse netwerk ABC, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

De serie moet in 2021 verschijnen, twintig jaar na de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Boal baseert zich op het boek Fall and Rise: The Story of 9/11, dat werd geschreven door Mitchell Zuckoff. Die auteur bracht eerder het boek 13 Hours: The Inside Account of What Really Happened in Benghazi uit, dat in 2016 werd verfilmd door Michael Bay.

De cast en regisseur voor het nieuwe project zijn nog niet bekend.

Boal werd voor zowel The Hurt Locker (over een bommenexpert in Irak) als Zero Dark Thirty (over de jacht op Osama Bin Laden) bekroond met een Oscar voor het beste scenario. The Hurt Locker won daarnaast de Oscar voor de beste film en versloeg daarmee kaskraker Avatar.

Een van Boals meest recente werken is het scenario van Triple Frontier, de thriller met Ben Affleck die eerder dit jaar op Netflix verscheen.