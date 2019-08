Videoland gaat ruim 1 miljoen euro investeren in een 'Videoland Academy' voor jonge filmmakers. Dat idee komt van RTL in samenwerking met regisseur Antoinette Beumer (De gelukkige huisvrouw, Jackie), meldt de Volkskrant donderdag.

In totaal zullen er vier fictiefilms van drie kwartier en een documentairedrieluik verschijnen, gemaakt door jonge talenten.

"Als ze iets bedenken dat ons publiek aanspreekt, investeren wij daarin", legt RTL-directeur Sven Sauvé uit. "Hoeveel geld ze krijgen, is afhankelijk van hun plan: in principe 200.000 à 250.000 euro per project. Maar als ze met een ambitieus, prachtig idee komen, is meer mogelijk."

'Speelveld wordt dit najaar en komend voorjaar verdeeld'

Uitbreiding van het Nederlandse aanbod is onderdeel van de strategie van Videoland, waar 70 procent van de content van eigen bodem komt. Sauvé realiseert zich intussen dat hij concurrentie zal krijgen van de aangekondigde streamingdiensten van Disney en Apple, maar verwacht dat de markt daarna verzadigd zal zijn.

"Er zijn nog meer concurrenten met grote plannen", vertelt Sauvé. "Maar die komen te laat. Ik ben ervan overtuigd dat het speelveld dit najaar en komend voorjaar wordt verdeeld. Die partijen die dan actief zijn in Nederland, verdelen de koek. Er blijven twee of drie sterke spelers over, denk ik. Netflix is here to stay. Disney ook; daar heb ik veel vertrouwen in. Maar het meeste vertrouwen heb ik in Videoland."

Sauvé vertelt dat Videoland in 2021 een goedkopere variant krijgt van het abonnement. Voor 7 euro per maand kunnen mensen naar de programma's kijken met reclames. Het abonnement is nu alleen verkrijgbaar zonder reclames voor 8,99 euro.

Volgens de RTL-directeur heeft Videoland tegenwoordig ruim 600.000 betalende abonnees in Nederland. Netflix, de populairste streamingdienst van Nederland, heeft sinds januari ruim drie miljoen abonnees.