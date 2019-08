Woody Allen raadt jonge collega's aan geen filmrecensies of andere interviews over hun werk te lezen. De 83-jarige regisseur heeft dit zelf altijd als tijdverspilling ervaren.

Allen kreeg regelmatig te maken met negatieve aandacht na beschuldigingen over vermeend seksueel wangedrag, maar ook deze berichten leest de regisseur niet. "Ik lees domweg niet wat er over mij wordt geschreven. Dat doe ik al meer dan veertig jaar niet meer", vertelt Allen in gesprek met het AD.

De regisseur besloot dit in 1975, toen hij meer dan driehonderd recensies las over zijn film Love and Death. "Die waren overwegend positief, maar er stonden allemaal details in die mij verwarden, zoals het feit dat ik alleen maar films over New York moest maken. Ik vond het een verspilling van tijd."

Allen maakt zich enkel nog druk over de financiering van zijn films. "Dat is altijd een heel gedoe."

Allen nog steeds bezig met eigen biografie

Ook laat de regisseur, wiens nieuwe film A Rainy Day in New York donderdag verschijnt, weten nog steeds bezig te zijn met zijn eigen biografie, waarover eerder werd gemeld dat uitgeverijen deze niet wilden uitgeven.

"In de herfst moet het af zijn. Het gaat over alles wat ik in mijn carrière in de film-, televisie- en theaterwereld heb meegemaakt. En, jazeker, ik schrijf ook over mijn privéleven. Dat moet wel, anders heeft zo'n boek geen zin."