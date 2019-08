Netflix heeft dinsdag de data voor de release van diverse films bekendgemaakt. Het gaat onder meer om Steven Soderberghs The Laundromat en Noah Baumbachs Marriage Story, meldt The Hollywood Reporter.

The Laundromat, met Meryl Streep, Gary Oldman en Antonio Banderas, wordt op 18 oktober uitgebracht. Marriage Story staat vanaf 6 december op Netflix.

Craig Brewers Dolemite Is My Name, met Eddie Murphy in de hoofdrol, verschijnt op 25 oktober op Netflix. The King van regisseur David Michod, met rollen voor Timothée Chalamet en Joel Edgerton, is vanaf 1 november beschikbaar.

Eerder werd al bekend dat Martin Scorseses The Irishman vanaf 27 november te zien is via de streamingdienst. Robert De Niro speelt een hoofdrol in deze film.