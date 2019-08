Acteur en cabaretier Leo Alkemade werkt aan een eigen bioscoopfilm met de titel Champagne, vertelt de acteur in een interview met het AD.

Alkemade schreef het script zelf en neemt ook één van de hoofdrollen voor zijn rekening. Het is de bedoeling dat de opnames in de zomer van 2020 plaatsvinden.

"Het gaat over mij en over mijn vader die ziek was. We zouden samen nog naar Frankrijk gaan om goede champagne te kopen, maar hij was te zwak. Ik ben toen alleen gegaan om voor hem champagne te halen", aldus Alkemade die ongeveer zes jaar aan het script werkte. In het filmverhaal komt de reis van vader en zoon er wel van.

Op dit moment is Alkemade op televisie onder meer te zien in Kanniewaarzijn en Sluipschutters.

Het nieuwe seizoen van dat laatste programma begon afgelopen zondagavond op NPO3. Het sketchprogramma wordt gemaakt door Alkemade en zijn collega-cabaretiers Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak en Jochen Otten.