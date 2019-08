Netflix-film The Irishman, van regisseur Martin Scorsese met in de hoofdrol Robert De Niro, is vanaf 27 november te zien op Netflix, meldt The Hollywood Reporter. Ook de data van de releasedata van andere Netflix-films waaronder Steven Soderbergh's The Laundromat en Noah Baumbach's Marriage Story zijn bekend. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Misdaaddrama The Irishman, dat op 27 september tijdens het New York Film Festival in première gaat, wordt vanaf 1 november vertoond in een beperkt aantal bioscoopzalen in New York en Los Angeles.

Een week daarna volgen bioscopen elders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens zijn ook andere landen aan de beurt.

The Irishman is gebaseerd op het boek I Heard You Paint Houses van Charles Brandt. Het verhaal gaat over de huurmoordenaar Frank 'The Irishman' Sheeran. Op zijn sterfbed vertelt hij over de verdwijning van vakbondsleider Jim Hoffa (Al Pacino). In 1975 raakte Hoffa vermist en sindsdien is de zaak rondom zijn verdwijning niet opgelost.

De release van The Laundromat, met Meryl Streep, Gary Oldman en Antonio Banderas is op 18 oktober. Marriage Story staat vanaf 6 december op Netflix.

Craig Brewer's Dolemite Is My Name, met Eddie Murphy, komt op 25 oktober op Netflix. The King van regisseur David Michod, met rollen voor Timothée Chalamet en Joel Edgerton, is vanaf 1 november beschikbaar.

