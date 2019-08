Zangeres en actrice Demi Lovato heeft een bijrol gekregen in het slotseizoen van Will & Grace. Lovato gaat een paar afleveringen meespelen en wordt een tegenspeler van Will (Eric McCormack).

De actrice heeft volgens E!News de rol van Jenny, een vrouw die op onverwachte wijze in het leven van Will terechtkomt.

Lovato speelde eerder al rollen in Camp Rock en Glee. Binnenkort is ze ook naast Will Ferrell te zien in de Netflix-film Eurovision.

Het elfde en laatste seizoen van Will & Grace is momenteel in productie. Het is nog niet bekend wanneer de afleveringen worden uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Wel keren alle hoofdrolspelers weer terug in de achttien nieuwe afleveringen.

De serie rond de vrienden Will en Grace eindigde in 2006 na acht seizoenen, maar in 2016 werd besloten nieuwe afleveringen te maken. In 2017 en 2018 verschenen het negende en tiende seizoen.

De makers zeggen in overleg met de cast te hebben besloten het na elf seizoenen voor gezien te houden. Will & Grace werd dertig keer genomineerd voor een Golden Globe en won achttien Emmy Awards.