Actrice Viola Davis gaat de rol van Michelle Obama vertolken in een nieuwe serie over de vrouwen van Amerikaanse presidenten, meldt The Hollywood Reporter maandag.

De serie gaat over het persoonlijke en het publieke leven van de vrouwen die in het Witte Huis hebben gewoond. Het eerste seizoen focust op Eleanor Roosevelt, Betty Ford en Michelle Obama. Davis gaat de serie met de titel First Ladies ook als uitvoerend producent ondersteunen.

Viola Davis is bekend van films als Widows, Fences en Suicide Squad. Ook speelt ze de hoofdrol in de televisieserie How to Get Away with Murder die binnenkort aan het zesde en laatste seizoen begint.

First Ladies zal worden uitgezonden via het Amerikaanse kabelnetwerk Showtime waarop ook series als The L Word, Penny Dreadful en Homeland te zien zijn. Of First Ladies ook in Nederland zal worden vertoond, is nog niet bekend.