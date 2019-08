Netflix komt met een film van de populaire serie Breaking Bad. Dat maakte de streamingsdienst zaterdagavond op Twitter bekend.

De film zal El Camino: A Breaking Bad Movie gaan heten en zal in ieder geval één van de oud-hoofdrolspelers in de cast hebben: Aaron Paul, die Jesse Pinkman speelde in de serie die van 2008 tot 2013 te zien was op televisie.

Met een tweet inclusief video maakte Netflix een eind aan de geruchten rondom de opkomst van een Breaking Bad-film. Deze geruchten zongen namelijk al een tijdje rond.

In de trailer is te zien dat een personage uit de serie, 'Skinny Pete', gespeeld door Charles Baker, ondervraagd wordt over Jesse Pinkman.

De film zal vanaf 11 oktober te zien zijn op Netflix.