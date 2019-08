Onder het nieuwe aanbod van Netflix zit deze week de Oscar-winnende superheldenfilm Spider-Man: Into the Spider-Verse en een nieuw seizoen van 13 Reasons Why. Bekijk hieronder het overzicht dat NU.nl in samenwerking met Superguide maakte.

Films

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Deze Oscar-winnende animatiefilm, geprezen in verschillende media, gaat over Miles Morales, de jonge opvolger van Spider-Man. De tiener wordt al snel in het diepe gegooid wanneer New York wordt bedreigd door de superschurk Kingpin. De onervaren superheld krijgt daarbij hulp uit verschillende dimensies.

Downsizing

Matt Damon laat zichzelf verkleinen tot luciferformaat in deze satirische comedy van Oscar-winnaar Alexander Payne (Sideways, The Descendants). Door te verhuizen naar een speciaal ingericht miniatuurwoonpark voor kleine mensen, kan de Amerikaan vele malen luxer leven en helpt hij het milieu ook nog een handje. Maar ook in zijn nieuwe omgeving blijkt de samenleving nog altijd vol oneerlijkheid en valkuilen te zitten.

The Conjuring

In deze horrorhit wordt een gezin belaagd door een demonische dreiging. Aan paranormaal onderzoekers Ed en Lorraine Warren de taak om deze griezelige zaak te onderzoeken. The Conjuring werd in 2013 een van de succesvolste horrorfilms ooit en was later goed voor verschillende vervolgdelen en spin-offs, zoals Annabelle en The Nun.

Lees hier acht feitjes over The Conjuring die alleen de grootste horrorfans kennen

Oh Baby

Aan het zorgeloze leven van singer-songwriter Ruben (Gijs Naber) komt een abrupt eind wanneer hij van de ene op de andere dag de zorg over zijn zoontje Oscar krijgt. Thomas Acda tekende voor de regie van deze luchtige komedie.

Meer titels van eigen bodem vind je in dit overzicht van de beste Nederlandse films op Netflix

Free Willy

In deze tranentrekker sluit probleemtiener Jesse vriendschap met Willy, een orka die in gevangenschap leeft. Maar dan wil de eigenaar van Willy het dier doden om verzekeringsgeld op te strijken. Hierop besluit Jesse zijn vriend te bevrijden.

Series

13 Reasons Why: Seizoen 3

Hoewel de verhaallijn rond de zelfmoord van Hannah Baker is afgesloten, is de rust nog niet teruggekeerd op Liberty High. Een mysterieuze moord op een van de leerlingen houdt de school namelijk in een ijzeren greep. En omdat het slachtoffer niet bepaald geliefd was, is de lijst met verdachten akelig lang.

Hyperdrive: Seizoen 1

In Hyperdrive worden de rijvaardigheden van amateurcoureurs flink op de proef gesteld op spectaculaire hindernisbanen. Deze nieuwe spelshow laat zich dan ook het best omschrijven als een kruising tussen Fast & Furious en American Ninja Warrior. Actieheldin Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) treedt op als gastvrouw.

Documentaires

American Factory

Na het sluiten van een Amerikaanse autofabriek verliezen duizenden mensen hun baan. De opluchting is dan ook groot als het bedrijf nieuw leven in wordt geblazen door Chinese investeerders. Maar de cultuurverschillen tussen de geldschieters en de arbeiders zorgen al snel voor grote spanningen op de werkvloer.

Deze films en series verschijnen in augustus op Netflix