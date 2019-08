Actrice en zangeres Hilary Duff (31) keert terug in haar rol als Lizzie McGuire. De gelijknamige populaire serie krijgt nieuwe afleveringen op het streamingplatform Disney+, meldt Deadline zaterdag.

De populaire tienerserie Lizzie McGuire betekende in 2001 de doorbraak van Duff. In de nieuwe reeks speelt ze een dertiger die inmiddels haar eigen leven in New York heeft. De reeks zal net als vroeger worden voorzien van stukjes animatie waarin de gedachten van de hoofdpersoon te zien zijn.

Het is nog onbekend of Duffs oude tegenspelers Lalaine en Adam Lamberg ook in de nieuwe serie zullen verschijnen. Een officiële release is ook niet bekendgemaakt. Het nieuwe streamingplatform van Disney verschijnt op 12 november in Nederland, tegelijk met de Verenigde Staten en Canada.

Duff speelde Lizzie McGuire in 65 afleveringen van de gelijknamige serie en speelde daarnaast de hoofdrol in The Lizzie McGuire Movie. Later werd ze ook bekend als zangeres en was ze voornamelijk in bijrollen te zien. Eerder dit jaar speelde ze de titelrol in The Haunting of Sharon Tate, een thriller over de in 1969 vermoorde actrice.