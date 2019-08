Disney komt met een nieuwe serie rond het Star Wars-personage Obi-Wan Kenobi, met Ewan McGregor in de hoofdrol. Dat bevestigde de studio in de nacht van vrijdag op zaterdag op het jaarlijkse Disney-evenement D23 Expo. De serie zal te zien zijn via de aankomende streamingdienst Disney+.

Wat de naam van de nieuwe serie wordt, is nog niet bekend. Al jaren zijn er geruchten over een mogelijke spin-off over het personage.

Vorige week zei McGregor dat hij nog in onderhandeling was over de serie, maar Kathleen Kennedy, de president van filmmaatschappij Lucasfilm, meldde tijdens D23 Expo dat de scripts voor de serie al klaar zijn en dat het filmen in 2020 start.

Het wordt de derde Star Wars-serie op Disney+. Vanaf dit najaar is ook The Mandalorian te zien op Disney+. Die serie gaat over een premiejager in de buitenste delen van het Star Wars-universum. Pedro Pascal, die te zien was in onder meer Game of Thrones en Narcos, speelt hierin de hoofdrol.

Disney heeft ook een nog titelloze serie in ontwikkeling, die een prequel van Rogue One moet worden. Diego Luna pakt daarvoor zijn rol als piloot Cassian Andor weer op.

De 48-jarige McGregor speelde eerder al Obi-Wan Kenobi in de films The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) en Revenge of the Sith (2005). Daarnaast was hij te horen in The Force Awakens uit 2015. De oude Kenobi, te zien in A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980) en Return of the Jedi (1983), werd vertolkt door Alec Guinness.