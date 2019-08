Acteur Rupert Friend, vooral bekend van zijn rol als Peter Quinn in Homeland, krijgt een rol in de film Waldo, meldt Deadline.

De actiethriller van regisseur Tim Kirkby komt in 2020 in de bioscoop. De film is gebaseerd op het boek Last Looks van Howard Michael Gold.

Ook Mel Gibson en Charlie Hunnam spelen in de film die gaat over een uit de gratie geraakte rechercheur (Hunnam) in Los Angeles. Op het moment dat hij al drie jaar een teruggetrokken leven leidt, pakt hij het speurwerk weer op als hij door een privédetective wordt ingeschakeld bij het onderzoek naar de moord op de vrouw van een excentrieke beroemdheid.