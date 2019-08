Paul Rudd speelt twee versies van zichzelf in de nieuwe Netflix-comedy Living With Yourself, schrijft Deadline.

Rudd (50) kruipt in de huid van Miles, een man die worstelt met het leven. Als hij een nieuwe spabehandeling ondergaat die een ander mens van hem moet maken, wordt hij geconfronteerd met een nieuwere en betere versie van zichzelf.

Living With Yourself bestaat uit acht afleveringen en is vanaf 18 oktober te zien op Netflix. De serie is geschreven door Timothy Greenberg en geregisseerd door Jonathan Dayton en Valerie Faris.

Rudd was eerder onder meer te zien in Knocked Up, I Love You, Man en Ant-Man. Ook had hij een bijrol in de serie Friends.