Stephen Kings boek The Girl Who Loved Tom Gordon wordt verfilmd, zo melden diverse filmsites waaronder Variety.

The Girl Who Loved Tom Gordon vertelt het verhaal van een negenjarig meisje dat verdwaalt op de Appalachian Trail in het oosten van de Verenigde Staten. Tijdens haar negen dagen durende tocht door de bossen raakt ze steeds verder verwijderd van de beschaving.

Regisseur George A. Romero – bekend van onder meer Night of the Living Dead en Dawn of the Dead – werkte ruim tien jaar geleden al aan de film. Hij overleed in 2017. Wie de regie nu op zich gaat nemen, is nog niet bekend. Romero's vrouw Chris is bij de film betrokken als producent.

De boeken van Stephen King zijn erg populair bij filmmakers. De lijst verfilmingen wordt in september uitgebreid met It: Chapter Two. In april ging Pet Sematary in première en op 7 november komt Doctor Sleep uit, het vervolg op The Shining, met Ewan McGregor in de hoofdrol.