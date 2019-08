Na Olympus Has Fallen en London Has Fallen krijgt geheim agent Mike Banning (Gerard Butler) opnieuw te maken met een groot gevaar in Angel Has Fallen. Na een aanslag op de president moet hij zijn eigen naam zuiveren terwijl hij jaagt op de echte daders. Wat vindt de Nederlandse pers van deze nieuwe actiefilm? Een overzicht van de recensies.

NRC - 2 sterren

"De makers van Angel Has Fallen, het derde deel uit een actiefilmtrilogie, zullen vast wel snappen dat ze met hun thema's lekker meeliften op de actualiteit. Maar de film is wel de minste uit de reeks."

"Wat interessant is, is het gemak waarmee de film, zoals vroeger de beste en moreel meest complexe B-films, allerlei aannames over het reilen en zeilen van de Verenigde Staten doet. Zelfs onder de hoede van een president met het gezag van Morgan Freeman ontsnapt de film niet aan de gedachte dat corruptie overal is en dat een ongerijmde mix van familiewaarden en eigenrichting daarop het beste antwoord is."

De Telegraaf - 3 sterren

"Aardig is dat het gevaar dit keer niet van buitenaf komt, maar van binnenuit. Dat maakt de intrige een stukje spannender. Verder komen we meer te weten over de achtergrond van de aangeslagen held, die kwetsbaarder oogt dan ooit. Zelfs Nick Nolte duikt op, als een schaduw uit Bannings verleden."

"Dat zorgt voor wat komische momenten in deze verder nogal voorspelbare actiethriller vol kogelregens en explosies, die er dankzij de ervaring van regisseur en stuntspecialist Ric Roman Waugh best puik uitzien."

De Volkskrant - 2 sterren

"Als over de top paranoia-actiespektakel wil Angel Has Fallen net als de eerdere delen nadrukkelijk een film van zijn tijd zijn: het echte gevaar komt van de door overheden ingehuurde privélegers en de innige omarming tussen politici en de wapenindustrie. De intrige is simpel: ook de minst geoefende kijker ziet meteen wie er aan welke kant staat."

"Butler bezit het juiste fysiek voor de rol, maar krijgt niet de dialoog of scènes toebedeeld om ook een beetje te variëren op z'n getormenteerde blik. Ook bieden Bannings tegenstanders opmerkelijk weinig partij: ze kukelen zo om in de vele non-descripte vechtscènes van man-tegen-man. Het maakt Angel Has Fallen een afmattende exercitie. Een humorloze, wat karige variatie op Die Hard."

AD - 2 sterren

"De vergelijking met The Fugitive (1993) borrelt natuurlijk op, maar dit kat-en-muisspel legt het er qua spanning en ziel bij af. Gerard Butler is geen karakteracteur, doch geloofwaardig genoeg als held onder bizarre omstandigheden, zoals die natuurlijk alleen maar in filmland kunnen bestaan."